В среду утром, в 08.48 на пульт Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил сигнал с улицы Пернавас в Риге, где горела квартира в многоэтажном доме.

По данным ГПСС, на месте происшествия работали 25 спасателей. Проводилась эвакуация жильцов, также 15 человек удалось спасти.



На данный момент известно, что десять пострадавших переданы медикам. На месте происшествия дежурили четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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