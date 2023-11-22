Южно-Земгальский участок Госполиции разыскивает пропавшую без вести Дайгу Жуковску 1966 года рождения.

Как сообщили порталу Delfi в Госполиции, Жуковска покинула свое место жительства в Бауске 18 ноября около 19 часов и до сих пор не вернулась. Родственники женщины также не знают, где она находится.