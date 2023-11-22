Как сообщили порталу Delfi в Госполиции, Жуковска покинула свое место жительства в Бауске 18 ноября около 19 часов и до сих пор не вернулась. Родственники женщины также не знают, где она находится.
Приметы: рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светлые волосы.
Была одета в светло-зеленую куртку, джинсы, на ногах — темные сапоги.
Госполиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении женщины, звонить по номеру 110.
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