В четверг утром, 23 ноября серьезная авария произошла в Баусском крае. Один человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По данным Государственной полиции, в 8.00 в Баусском крае, волости Цодес на шоссе А7 столкнулись грузовой и легковой автомобили. Обстоятельства ДТП выясняются. Судя по опубликованному на sadursme.lv видео, легковой автомобиль слетел с дороги и получил значительные повреждения.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, вызов на место происшествия поступил в 7.50. Помощь на месте была оказана одном человеку, который в тяжелом состоянии под строгим надзором специалистов был госпитализирован.

По данным Госполиции, в период с 6.30 до 10.30 часов в Латвии зарегистрировано 57 ДТП без пострадавших и четыре аварии с пострадавшими.

Как сообщалось, в четверг утром из-за снега и обледенения осложнено движения по всей Латвии, на улицы, в том числе в столице выведена вся специальная техника. Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность.

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