Как свидетельствует информация в распоряжении полиции, Крампе-Виесиса видели около 8:30 на улице Гайзиня, а также на Вокзальной площади — в торговом центре Origo и возле него.
В 14:33 поступила информация от Госполиции о том, что мужчина найден. Стражи порядка благодарят СМИ и жителей за помощь в распространении информации о пропавшем.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь