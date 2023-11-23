Пропавший 22 ноября пациент медицинского учреждения на улице Твайка Сергей Крампе-Виесис 1988 года рождения был найден живым и здоровым, сообщили в Госполиции.

Как свидетельствует информация в распоряжении полиции, Крампе-Виесиса видели около 8:30 на улице Гайзиня, а также на Вокзальной площади — в торговом центре Origo и возле него.

В 14:33 поступила информация от Госполиции о том, что мужчина найден. Стражи порядка благодарят СМИ и жителей за помощь в распространении информации о пропавшем.

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