Как сообщила пресс-секретарь PPA Бритта Сепа, около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Койги Ярваского уезда произошла авария с участием рейсового автобуса и двух автомобилей.
Один из водителей получил травмы, его осматрели медики.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь