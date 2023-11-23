В среду вечером в Ярвамаа произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус.

Как сообщила пресс-секретарь PPA Бритта Сепа, около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Койги Ярваского уезда произошла авария с участием рейсового автобуса и двух автомобилей.

Один из водителей получил травмы, его осматрели медики.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram