За десять месяцев этого года в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибли 120 человек, что на 27 больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственной полиции.

Из 120 случаев 20 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Самым трагичным месяцем стал сентябрь, когда погибли 20 человек.

В этом году чуть более половины смертельных случаев произошли в результате столкновения или переворачивания автомобиля. Среди погибших 53 водителя, 22 пешехода и 13 пассажиров.

В 2021 году за десять месяцев на дорогах также погибло 120 человек.

Общее число раненых незначительно увеличилось и составило 3575 человек в прошлом году против 3452 человек годом ранее. Число тяжелораненых немного уменьшилось и составило 318 человек в этом году по сравнению с 365 в прошлом.

За десять месяцев этого года произошло 15 558 дорожно-транспортных происшествий, годом ранее за тот же период — 15 873.

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