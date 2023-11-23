Из 120 случаев 20 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Самым трагичным месяцем стал сентябрь, когда погибли 20 человек.
В этом году чуть более половины смертельных случаев произошли в результате столкновения или переворачивания автомобиля. Среди погибших 53 водителя, 22 пешехода и 13 пассажиров.
В 2021 году за десять месяцев на дорогах также погибло 120 человек.
Общее число раненых незначительно увеличилось и составило 3575 человек в прошлом году против 3452 человек годом ранее. Число тяжелораненых немного уменьшилось и составило 318 человек в этом году по сравнению с 365 в прошлом.
За десять месяцев этого года произошло 15 558 дорожно-транспортных происшествий, годом ранее за тот же период — 15 873.
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