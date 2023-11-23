Сотрудники Генпрокуратуры и интерпола МВД экстрадировали из Латвии подозреваемого в мошенничестве гражданина Казахстана. Его разыскивали из-за преступления семилетней давности.

Как отмечает новостной портал Liter.kz, в 2016 году подозреваемый в группе лиц реализовал потерпевшему не принадлежащую им квартиру. Тем самым нанесли ущерб покупателю в особо крупном размере.

Подозреваемый после этого скрылся, и его объявили в международный розыск. Мужчину нашли и задержали в Латвии. Его вернули в страну и водворили в следственный изолятор Астаны.

Если его вина будет доказана, подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram