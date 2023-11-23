Как сообщают в полиции, наезд совершил водитель, управлявший Mercedes-Benz, который ехал по ул. Буртниеку со стороны ул. Кастранес по направлению к ул. Бикерниеку. В результате аварии женщина получила телесные повреждения.
Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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