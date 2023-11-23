По информации полиции, 21 ноября, в 18.50, в Риге, возле дома номер 57 по улице Буртниеку была сбита женщина.

Как сообщают в полиции, наезд совершил водитель, управлявший Mercedes-Benz, который ехал по ул. Буртниеку со стороны ул. Кастранес по направлению к ул. Бикерниеку. В результате аварии женщина получила телесные повреждения.

Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram