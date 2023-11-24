Близкие философа и редактора журнала Rīgas Laiks Арниса Ритупса отозвали заявление о его пропаже, поскольку убедились, что он жив. Как сообщили Delfi в Госполиции, поиски мужчины прекращены.

По имеющейся в распоряжении Госполиции информация, никакого правонарушения в отношении Ритупса совершено также не было.

Ранее 22 ноября на YouTube появилось видео, в котором мужчина в маске обращается к зрителям от лица "Алдиса Тирупса" (анаграмма имени и фамилии Ритупса).

Как сообщалось, Ритупс ушел из дома 12 ноября и не вернулся.

Арнис Ритупс — издатель и постоянный автор философского журнала Rīgas Laiks, который издается с 1993 года. Журнал ежемесячно выпускается на латышском языке, а также ежеквартально — на русском. Кроме того, Ритупс является заместителем председателя Совета Латвийской академии художеств.

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