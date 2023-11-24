Известный в уголовном мире Эстонии Харон Дикаев останется в тюрьме, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению апелляцию его адвоката на отказ обсудить досрочное освобождение Дикаева.

Приговоры и длительные сроки заключения Дикаева и его подельников вступили в силу в начале января 2021 года, когда государственный суд не рассмотрел апелляции их адвокатов.

Харьюский уездный суд 21 августа 2019 года признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, этого же наказания для него на судебных прениях требовал госпрокурор Вахур Верте. Уездный суд приговорил состоявших в группировке Джавакяна, Манделькорна, Богатого, Каэра, Олейника, Сидоренко и Подолинского к тюремным срокам от шести лет и шести месяцев до 13 лет.

Еще летом 2017 года фигуранты дела Сергей Примак, Сергей Нийнеметс, Артур-Ажар Симонов, Александр Дмитрук, Роберг Рааг, Александр Николаев, Валерий Дементьев и Александр Варламов пошли на соглашение с прокуратурой, суд назначил им сроки от условных до четырехлетнего реального заключения. Суд прекратил делопроизводство в отношении обвиняемого в содействии уклонению от уплаты налогов в крупных размерах Андрея Ермолаева из соображений целесообразности, поскольку он уже отбывает восьмилетний тюремный срок.

Госпрокуратура предъявила обвинение 18 лицам, большинство из них обвинялись в принадлежности к преступной группировке, возглавляемой Хароном Дикаевым.

На начавшемся осенью 2016 года процессе Дикаев сказал, что не признает себя виновным в руководстве преступной группировкой, но частично признает свою вину в физическом насилии.

Согласно обвинению, преступная организация финансировала свою деятельность при помощи различных экономических и имущественных преступлений. В том числе ее члены совершали мошенничества с НСО, которыми причинили республикам Латвии и Литве ущерб в сотни тысяч евро. По данным предварительного следствия, организация также финансировалась при помощи совершенных в Эстонии мошенничеств, в которые вовлекали людей, соглашавшихся за плату оформить на свое имя кредитные и лизинговые договоры. В результате в распоряжение организации поступали техника и наличные деньги.

Обвинение также включало физическое насилие, самовольный взлом, присвоение имущества, подделку документов и их использование, незаконное обращение с глушителем огнестрельного оружия, обращение с крупной партией наркотиков и нарушения ПДД. Пятеро человек, не состоявших в организации, обвинялись в том, что они своей деятельностью способствовали совершению различных преступлений ее членами.

По словам госпрокурора Вахура Верте, собранные в ходе следствия данные позволяют заявить, что преступная организация обладала устойчивой структурой и четкой иерархией и что ее цель заключалась в совершении различных преступлений в тени строгой конспирации. "По данным следствия, организация заботилась о своих членх, финансировала их и при необходимости обеспечивала жильем. В то же время, за неповиновение или невыполнение распоряжений членов организации подвергали физическому наказанию, причем они терпели наказания без сопротивления", — сказал Верте.

По словам Аго Лейса из бюро организованной преступности центральной уголовной полиции, следствие по уголовному делу длилось более трех лет. "За это время пришлось отдельно вырисовать конкретные роль и деятельность каждого члена преступной организации. Для подтверждения различных уголовных действий по одному собирали доказательства, каждое доказательство анализировалось. В рамках расследования налогового преступления мы тесно сотрудничали с официальными властями Латвии и Литвы, все это потребовало времени", — пояснил Лейс.

Бюро организованной преступности центральной уголовной полиции задержало большую часть членов организации в апреле и июне 2015 года. Дикаев был задержан в конце июня 2015 года и Харьюский уездный суд санкционировал его арест.

Уголовное следствие стартовало в конце 2012 года, его провела центральная уголовная полиция под руководством госпрокуратуры.

Дикаев, уже десятилетиями находящийся в орбите внимания уголовной полиции, неоднократно представал перед судом, но избегал тяжких обвинений.

В сентябре 1995 года Дикаев предстал перед судом из-за так называемой войны между краснодарской и чеченской группировками, в которой пропали трое "краснодарцев" — двоих позже нашли убитыми, а третий пропал без вести.

Дикаева обвиняли в организации этих убийств, но суд не смог это доказать и Дикаева осудили только за незаконное владение оружием, на два года. За хорошее поведение его освободили условно-досрочно.

В 1999 году Дикаев вновь предстал перед судом в связи с "войной" 1995 года — суд первой инстанции признал его виновным в хулиганстве, но суд второй инстанции его оправдал.

В конце сентября 2002 года Дикаева задержали по подозрению в организации убийства бизнесмена Виталия Хаитова, но освободили из-за недостатка улик.

В 2005 году суд признал Дикаева с пятью соучастниками виновными в вымогательстве у бизнесмена 100 000 крон и приговорил их к четырем годам тюрьмы. Дикаева досрочно освободили в марте 2008 года.

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