Напомним, в последний раз мужчину видели вечером 13 ноября, когда он выходил со своей работы в Яунмарупе, на улице Озола.
По первоначальной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено, однако точную причину смерти должна установить экспертиза.
Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Мартиньша Трейманиса-Фрейманиса.
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