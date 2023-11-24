Госполиция сообщает о найденном теле Мартиньша Трейманиса -Фрейманиса (1971 г.р.), который числился пропавшим без вести с 13 ноября.

Напомним, в последний раз мужчину видели вечером 13 ноября, когда он выходил со своей работы в Яунмарупе, на улице Озола.

По первоначальной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено, однако точную причину смерти должна установить экспертиза.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Мартиньша Трейманиса-Фрейманиса.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram