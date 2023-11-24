В волости Праулиенас Мадонского края на дороге местного значения с проезжей части в канаву съехал и перевернулся трактор. От полученных травм тракторист скончался на месте аварии.
Второе трагическое ДТП произошло в Риге, на съезде с Островного моста — водитель Opel въехал в препятствие. В результате аварии водитель получил не совместимые с жизнью травмы.
По фактам обоих ДТП начаты уголовные процессы.
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