По информации Госполиции, к вечеру пятницы на дорогах Латвии в результате аварий погибли два человека.

В волости Праулиенас Мадонского края на дороге местного значения с проезжей части в канаву съехал и перевернулся трактор. От полученных травм тракторист скончался на месте аварии.

Второе трагическое ДТП произошло в Риге, на съезде с Островного моста — водитель Opel въехал в препятствие. В результате аварии водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

По фактам обоих ДТП начаты уголовные процессы.

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