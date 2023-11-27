В воскресенье за рулем в состоянии алкогольного опьянения пойманы восемь водителей, сообщили в Государственной полиции.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека.

Оформлено 269 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 104 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено два дела административных и шесть уголовных дел.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram