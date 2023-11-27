Согласно сообщению суда, в октябре 2018 года женщина получила поддельную учебную справку, подтверждающую, что она якобы училась в аспирантуре.
Этот документ позволял ей использовать льготы при поездках на столичном общественном транспорте.
Осужденная заключила соглашение с прокурором о признании вины за подделку документов.
В качестве наказания рижанка получила четыре месяца условно и шесть месяцев в качестве проверочного срока.
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