Рижский суд приговорил к четырем месяцам условно женщину, которая подделывала ученические документы, чтобы получить студенческую скидку при покупке билетов Rīgas satiksme.

Согласно сообщению суда, в октябре 2018 года женщина получила поддельную учебную справку, подтверждающую, что она якобы училась в аспирантуре.

Этот документ позволял ей использовать льготы при поездках на столичном общественном транспорте.

Осужденная заключила соглашение с прокурором о признании вины за подделку документов.

В качестве наказания рижанка получила четыре месяца условно и шесть месяцев в качестве проверочного срока.

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