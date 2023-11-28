В Польше на минувших выходных в аварию, вызванную пьяным водителем за рулем, попал микроавтобус Twitter-конвоя, который возвращался из Украины, сообщает TV3 Ziņas.
В автобусе находились восемь человек, которые возвращались из Украины после того, как туда был доставлен очередной конвой автомобилей. Пострадавших в аварии нет.
"Ехали обратно и на прицепе везли один автомобиль, который нас попросили привезти. Автомобиль, которым управляла пьяная женщина, въехал в прицеп, и автобус развернулся. Все в порядке, пострадало только железо", — сообщил TV3 основатель Twitter-конвоя Рейнис Познякс.
Обратно из Украины в Латвию в целом отправились пять микроавтобусов. После ДТП пассажиры одного автобуса были доставлены в гостиницу в Ломже, а шофер отправился на место аварии, что оттуда в Латвию отвезти пассажиров пострадавшего транспортного средства.
Позже попавший в ДТП микроавтобус продолжил путь в Латвию, а прицеп остался в Польше, после его привезли обратно.