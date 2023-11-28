В понедельник в Латвии было зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий.
За различные нарушения правил дорожного движения составлен 371 протокол об административном правонарушении, в том числе 117 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато два административных процесса и пять уголовных, а также один уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
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