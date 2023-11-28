За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали пять человек, сообщает Государственная полиция.

В понедельник в Латвии было зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий.

За различные нарушения правил дорожного движения составлен 371 протокол об административном правонарушении, в том числе 117 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато два административных процесса и пять уголовных, а также один уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram