Кингисеппские таможенники обнаружили у эстонцев 40-килограммовую партию монет, пишет портал Err.ee со ссылкой на Федеральную таможенная служба России.

Предметы нумизматики были изъяты и отправлены на экспертизу, которая определит их ценность и стоимость.