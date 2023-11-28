Кингисеппские таможенники обнаружили у эстонцев 40-килограммовую партию монет, пишет портал Err.ee со ссылкой на Федеральную таможенная служба России.
Мужчины пытались незаконно ввезти в Россию 1668 монет.
Предметы нумизматики были изъяты и отправлены на экспертизу, которая определит их ценность и стоимость.
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