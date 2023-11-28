В понедельник, 27 ноября, Рижский городской суд огласил приговор по уголовному делу, по которому бывшее должностное лицо Рижской думы Ария Стабиня обвиняется в получении взятки, подделке документов и их использовании, а также в предоставлении ложных сведений в декларации государственного должностного лица. Суд приговорил ее к двум годам тюремного заключения, лишив права занимать должности в муниципальных учреждениях и госуправлении на три года, сообщили порталу Delfi в Судебной администрации.

Суд также наказал ее штрафом в размере 13 минимальных месячных зарплат, или 8060 евро, и взыскал в пользу государства 6027,38 евро, признав эти деньги имуществом, нажитым преступным путем.

Так как рассмотрение дело завершилось на закрытом судебном заседании, более подробных комментариев суд не предоставляет, заявила порталу Delfi представитель Судебной администрации Инара Макарова.

Приговор еще можно обжаловать.

Как сообщалось ранее, Стабиня обвиняется в получении взятки в размере 6018 евро, а тогдашняя глава Отдела протокола Квартирного управления Рижской думы Лена Пащенкова ранее была приговорена Рижским окружным судом к полутора годам тюремного заключения за незаконное получение выгоды. Это решение вступило в силу.

Бывший начальник квартирного управления Рижской думы Ария Стабиня была привлечена к уголовной ответственности за взяточничество и связанную с ним служебную подделку с марта по сентябрь 2012 года, когда она была задержана. Ее обвиняют в совершении девяти преступлений, семь из которых она совершила в группе с муниципальной работницей, которую суд ранее приговорил к полутора годам лишения свободы.

Также лицо было привлечено к уголовной ответственности за предоставление ложных сведений в декларациях должностного лица.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) арестовало Стабиню осенью 2012 года за длительное взяточничество в обмен на влияние на очередь на получение муниципальных квартир. Через пару месяцев суд отпустил ее под залог, но когда через полгода было принято решение об ее аресте, Стабиня пропала.

Стабиня была задержана в Египте 5 ноября 2018 года и доставлена в Латвию, где полицейские арестовали ее в Рижском аэропорту. Под арестом она провела три месяца.

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