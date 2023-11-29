Вечером в среду, 29 ноября, в Риге, на лесном участке улицы Бикерниеку, ближе к Межциемсу, недалеко от улицы Стигу, произошла авария, из-за которых на соседних улицах существенно затруднено движение, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Rīgas satiksme, из-за ДТП движение транспорта на улице Бикернику сначала было перекрыто полностью. Остановилось движение троллейбусов 14-го и 18-го маршрутов, а также автобусов 15-го, 16-го, 31-го, 33-го и 63-го маршрутов. Около 18:15 движение упомянутых видов транспорта было восстановлено, однако как троллейбусы, так и автобусы приезжают с опозданием.

Informējam, ka 14., 18. maršruta trolejbusiem, 15., 16., 31., 33. un 63. maršruta autobusiem kustība atjaunota, taču transports brauc ar kavējumu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 29, 2023

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, вызов на улицу Бикерниеку, где столкнулись два транспортных средства, поступил в 17:40. В аварии участвовали два автомобиля Toyota и один Range Rover.

Согласно имеющейся у полиции информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Госполиция предупреждает, что из-за аварии движение транспорта может быть замедлено. Стражи порядка также призывают водителей ездить внимательно и соблюдать соответствующую погодным условиям скорость и безопасную дистанцию.

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