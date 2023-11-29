Как сообщили в Rīgas satiksme, из-за ДТП движение транспорта на улице Бикернику сначала было перекрыто полностью. Остановилось движение троллейбусов 14-го и 18-го маршрутов, а также автобусов 15-го, 16-го, 31-го, 33-го и 63-го маршрутов. Около 18:15 движение упомянутых видов транспорта было восстановлено, однако как троллейбусы, так и автобусы приезжают с опозданием.
Как сообщили агентству LETA в Госполиции, вызов на улицу Бикерниеку, где столкнулись два транспортных средства, поступил в 17:40. В аварии участвовали два автомобиля Toyota и один Range Rover.
Согласно имеющейся у полиции информации, в результате ДТП никто не пострадал.
Госполиция предупреждает, что из-за аварии движение транспорта может быть замедлено. Стражи порядка также призывают водителей ездить внимательно и соблюдать соответствующую погодным условиям скорость и безопасную дистанцию.