В четверг зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествия.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 239 протоколов, в том числе 27 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.
Начато два уголовных процесса за вождение в нетрезвом виде и один процесс за вождение в состоянии наркотического опьянения.
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