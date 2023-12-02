Менее чем за месяц в Даугавпилсе кто-то несколько раз стрелял по кошкам. Госполиция начала уголовный процесс, но виновный не найден. Одного из котов ветеринарам удалось спасти, но он останется инвалидом, а другой умер на столе врача. Местные жители больше не чувствуют себя безопасно в своем микрорайоне, поскольку нет уверенности, что злоумышленник не начнет стрелять в людей. Об этом сообщает LSM.lv.

C пятимесячным котенком Феррари нужно разговаривать тихо, чтобы не напугать животное, уже пережившее трудные минуты. В кошку стреляли около месяца назад, сообщила член правления ассоциации Murrā Инга Чеховича.

"Да, у нее две пули, они не прямо в позвоночнике застряли, одна прошла параллельно позвоночнику", — отметила Чеховича.

Сейчас Феррари медленно восстанавливается. Она уже может гулять и играть, как любой другой котенок. Подстреленное животное заметил на улице человек, который отвез кошку в ветеринарную клинику и оплатил первую помощь.

"Сначала эти прогнозы были очень плохие, потому что по первым данным нам сказали, что у нее полный паралич задней части, она одну лапку все время волокла по земле. На вторую она фактически совсем чуть-чуть могла лишь опираться", — рассказала Чеховича.

Об этом случае было сообщено в Госполицию , которая начала уголовный процесс о жестоком обращении с животными.

Представитель Госполиции Инга Тейване-Трейновска отметила, что это не первый случай стрельбы в конкретном районе.

"24 октября этого года женщина 1961 года рождения нашла во дворе своего дома в в Калкуни, Калкунской волости Аушдаугавского края раненого кота. В медицинском учреждении выяснилось, что у кота рана от выстрела, и кот умер", — заявила она.

Албина Мейнарте — человек, который поздно вернувшись с работы, получил от соседей просьбу осмотреть раненного кота. Она отвезла его в клинику, но его было невозмодно спасти.

Она призналась, что каждый день часто слышит выстрелы — рядом находится тир, но она не связывает это с отстрелом кошек. По ее словам, кто-то сделал это намеренно и, вероятно, живет в том же районе. Она также знает о другом пострадавшем коте, поэтому больше не чувствует себя в безопасности.

Согласно наблюдениям, именно в Латгале наблюдается более жестокое отношение к животным, заявила представитель общества Dzīvnieku sargi Ирена Михайлова.

"Особенно в сельской местности очень популярно топить котят, щенков, жестоко обращаться с ними. В Латгале очень заметно безразличие к животным", — отметила она.

Всего в Латгале в этом году начато пять уголовных процессов по фактам жестокого обращения с животными.

Недавно полиция начала расследование по факту отстрела кошек в Калкунской волости, и пока информации о возможном виновнике нет. Максимальное наказание за данное преступление может составлять до трех лет лишения свободы.

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