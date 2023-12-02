Вчера в Латвии зарегистрировано 181 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали восемь человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Составлено 396 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 76 за превышение скорости и восемь за агрессивное вождение.
На дорогах Латвии задержаны шесть нетрезвых водителей, против четырех из них возбуждены уголовные дела.
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