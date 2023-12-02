В пятницу на набережной 11 ноября спасатели вытащили из Даугавы человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вскоре после полудня пожарные получили вызов на набережную 11 ноября в Риге, где в воде был замечен человек.

Пожарные заметили мужчину, подплыли к нему в гидрокостюме и доставили на берег. Мужчина был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

В 8:41 спасатели выехали в Виеситкую волость Екабпилсского края, где столкнулись грузовой и легковой автомобили. С помощью гидравлических инструментов спасатели освободили человека из машины и передали его медикам СНМП, а также привели в порядок проезжую часть.

Также за сутки пожарные 14 раз выезжали, чтобы убрать деревья, упавшие на на проезжую часть и пешеходные дорожки. Больше всего вызовов поступило в Риге и Видземе.

Всего с 6:30 1 декабря до 6:30 2 декабря в ГПСС поступило 60 вызовов — семь на пожаротушение, 45 на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.

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