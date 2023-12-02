По этой причине в субботу центр закрыт для посетителей.
Представитель торгового центра пояснила, что из-за обильного снегопада в последние дни особое внимание уделяется здоровью и безопасности людей. В ходе плановой проверки выяснилось, что из-за изменения погодных условий объем снега на крыше торгового центра Mols за ночь увеличился почти вдвое, достигнув предельно допустимой нагрузки на конструкцию.
Поэтому руководство Mols приняло решение закрыть торговый центр сегодня, 2 декабря, для организации экстренной очистки крыши, чтобы завтра торговый центр мог безопасно возобновить свою работу в обычном режиме.
Торговый центр просит посетителей отнести к этому с понимаем.
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