В связи с тем, что количество снега на крыше достигло критического предела, в торговом центре Mols в субботу проводится экстренная уборка, сообщили агентству LETA представители центра.

По этой причине в субботу центр закрыт для посетителей.

Представитель торгового центра пояснила, что из-за обильного снегопада в последние дни особое внимание уделяется здоровью и безопасности людей. В ходе плановой проверки выяснилось, что из-за изменения погодных условий объем снега на крыше торгового центра Mols за ночь увеличился почти вдвое, достигнув предельно допустимой нагрузки на конструкцию.

Поэтому руководство Mols приняло решение закрыть торговый центр сегодня, 2 декабря, для организации экстренной очистки крыши, чтобы завтра торговый центр мог безопасно возобновить свою работу в обычном режиме.

Торговый центр просит посетителей отнести к этому с понимаем.

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