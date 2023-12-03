Вызов в ГПСС поступил в 4:41 ночи 3 декабря. Как стало известно, пожар возник в жилом доме в волости Озолайнес Резекненского края.
На месте происшествия пожарные установили, что открытым пламенем горит одноэтажный жилой дом на площади 50 квадратных метров, у которого провалилась крыша. Во время тушения в здании был обнаружен погибший человек.
В 6:04 пожарные смогли локализовать распространение огня. Соседнюю хозяйственную постройку и автомобиль удалось защитить от огня, а утром работы на месте продолжились.
В целом по Латвии за минувшие сутки в ГПСС поступило 72 вызова: 13 - на пожаротушение, 43 - на спасательные работы, 16 вызовов оказались ложными.
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