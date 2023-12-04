Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 91 ДТП. Было вынесено 237 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 48 - в связи с превышением скорости и шесть - по факту агрессивного стиля управления автомобилем.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса и семь уголовных.
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