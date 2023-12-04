За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 91 ДТП. Было вынесено 237 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 48 - в связи с превышением скорости и шесть - по факту агрессивного стиля управления автомобилем.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса и семь уголовных.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram