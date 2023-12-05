Восточнолатгальская прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в совершении 55 преступлений. В двух случаях эпизоды мошенничества признаны особо тяжкими.

Согласно материалам дела, обвиняемый входил в правление, а также был директором компании, которая занималась оптовой торговлей живым скотом. По мнению прокуратуры, руководствуясь корыстными побуждениями, бизнесмен решил мошенническим путем завладеть чужим имуществом. Преступления были совершены в период с февраля по июнь 2021 года.

Предприниматель в общей сложности обманным путем получил 374 головы живого скота в хозяйствах Алуксненского, Балвского, Лудзенского, Резекненского, Прейльского, Ливанского, Вараклянского, Мадонского, Гулбенского, Цесисского, Валмиерского, Екабпилсского, Елгавского, Добельского, Тукуского, Талсинского, Вентспилсского, Кулдигского, Салдусского и Южнокурземского краев.

Кроме того, обманным путем он завладел 28 рулонами сена в Кулдигском крае, а также 900 кг пшеницы в Екабпилсском крае. В общей сложности 55 пострадавшим был нанесен ущерб на сумму 257 492 евро.

Дело будет рассмотрено в Латгальский районный суд (Резекне).

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