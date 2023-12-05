Вечером 3 декабря в Гробиньской волости произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как отмечает "Курземес вардс", женщина, управлявшая автомобилем VW,

не выбрала на трассе А9 безопасную скорость движения, в результате чего не смогла справиться с управлением. В итоге, машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.