Как отмечает "Курземес вардс", женщина, управлявшая автомобилем VW,
не выбрала на трассе А9 безопасную скорость движения, в результате чего не смогла справиться с управлением. В итоге, машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.
Водитель и трое пассажиров — дети доставлены в медицинское учреждение. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь