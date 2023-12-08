В пятницу, 8 декабря, в 15:01 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD, ГПСС) получила вызов на улицу Вестиенас в Риге из-за дорожно-транспортного происшествия. В столкновении четырех автомобилей пострадал один человек.