В пятницу, 8 декабря, в 15:01 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD, ГПСС) получила вызов на улицу Вестиенас в Риге из-за дорожно-транспортного происшествия. В столкновении четырех автомобилей пострадал один человек.
Пострадавший передан бригаде Службы неотложной медицинской помощи.
Сотрудники ГПСС отсоединили аккумуляторные клеммы автомобиля и около 16:00 завершили работы на месте происшествия.
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