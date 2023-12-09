В ночь на субботу, 9 декабря, в Риге, на улице Уриекстес произошел пожар, в результате которого пострадал человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 01:10 спасатели выехали на улицу Уриекстес, в Риге, где в одноэтажном жилом доме горела комната и бытовые предметы на площади 40 квадратных метров. Сотрудники VUGD через окно вытащили из задымленной квартиры одного человека, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

В свою очередь, в пятницу в 11:49 VUGD получила вызов на улицу Дзирциема в Риге, где в палате на третьем этаже общественного здания в одной из ламп произошло короткое замыкание, в результате чего загорелся небольшой участок помещения. Сотрудники ликвидировали пожар с помощью огнетушителя до приезда спасателей. Также до прибытия сотрудников VUGD из здания эвакуировались около 200 человек.

Вчера в половине девятого утра в VUGD поступила информация о том, что в Тумской волости Тукумского края на дороге произошло столкновение автобуса и грузовика. На месте ДТП выяснилось, что автобус находится на проезжей части дороги, а из фуры высыпался груз. Утечки жидкости из транспортных средств не обнаружено.

За минувшие сутки в VUGD поступило 47 вызовов: 12 были связаны с тушением пожаров, 26 — со спасательными работами, а девять вызовов оказались ложными.

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