В субботу, 9 декабря, около 11 часов в Сигулдской волости на дороге Рига-Цесис произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которой погибли два человека, а еще четверо с травмами тяжелой и средней степени тяжести были доставлены в больницу.

Как сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в 11:03 поступил вызов в Сигулдскую волость, где произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

На данный момент на месте работают оперативные службы.

Движение транспорта на месте ДТП не перекрыто. Грузовик лежит на боку в канаве, а у легкового автомобиля серьезно повреждена передняя часть.



В Госполиции порталу Delfi сообщили, что на дороге A2 "Рига-Цесис" в Сигулдской волости Сигулдского края столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение затруднено в направлении из Риги в Цесис, движение регулируется.

Как заявили в VUGD, два человека были освобождены из легкового автомобиля с помощью гидравлического инструмента, а из фуры тем же способом был освобожден один человек.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщили, что после аварии в больницу были доставлены четыре человека с тяжелыми и средне-тяжелыми травмами.

Также в результате аварии погибли два человека, спасти их медикам уже не удалось.

На месте работали пять бригад NMPD, в том числе бригада врачей-специалистов.

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