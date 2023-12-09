Как сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в 11:03 поступил вызов в Сигулдскую волость, где произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.
На данный момент на месте работают оперативные службы.
Движение транспорта на месте ДТП не перекрыто. Грузовик лежит на боку в канаве, а у легкового автомобиля серьезно повреждена передняя часть.
В Госполиции порталу Delfi сообщили, что на дороге A2 "Рига-Цесис" в Сигулдской волости Сигулдского края столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение затруднено в направлении из Риги в Цесис, движение регулируется.
Как заявили в VUGD, два человека были освобождены из легкового автомобиля с помощью гидравлического инструмента, а из фуры тем же способом был освобожден один человек.
В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщили, что после аварии в больницу были доставлены четыре человека с тяжелыми и средне-тяжелыми травмами.
Также в результате аварии погибли два человека, спасти их медикам уже не удалось.
На месте работали пять бригад NMPD, в том числе бригада врачей-специалистов.