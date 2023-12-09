Этим летом, находясь в регистратуре прокуратуры, мужчина, движимый корыстными побуждениями, воспользовался тем, что прокурор оставила без присмотра свой мобильный телефон стоимостью 798 евро на стойке регистратуры, забрал указанный предмет и положил его в брючный карман.
Полагая, что никто не видел его противоправных действий, мужчина покинул помещения регистратуры.
Обвиняемый является негражданином Латвии, имеет среднее специальное образование, официально не работает, холост, у него нет иждивенцев. Мужчина является инвалидом второй группы.
Суд утвердил заключенное между обвиняемым и прокуратурой соглашение. За кражу телефона его приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Учитывая примененное по другому делу наказание, мужчину в целом приговорили к восьми месяцам тюремного заключения и 70 часам общественных работ.
Время пребывания под арестом — примерно пять месяцев — было включено в срок лишения свободы.