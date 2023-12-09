Рижский городской суд приговорил мужчину к кратковременному тюремному заключению за кражу телефона прокурора в прокуратуре, говорится в публично доступном решении суда.

Этим летом, находясь в регистратуре прокуратуры, мужчина, движимый корыстными побуждениями, воспользовался тем, что прокурор оставила без присмотра свой мобильный телефон стоимостью 798 евро на стойке регистратуры, забрал указанный предмет и положил его в брючный карман.

Полагая, что никто не видел его противоправных действий, мужчина покинул помещения регистратуры.

Обвиняемый является негражданином Латвии, имеет среднее специальное образование, официально не работает, холост, у него нет иждивенцев. Мужчина является инвалидом второй группы.

Суд утвердил заключенное между обвиняемым и прокуратурой соглашение. За кражу телефона его приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Учитывая примененное по другому делу наказание, мужчину в целом приговорили к восьми месяцам тюремного заключения и 70 часам общественных работ.

Время пребывания под арестом — примерно пять месяцев — было включено в срок лишения свободы.

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