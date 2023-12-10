Агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию сообщает, что возбуждено уголовное дело за расстрел лесных животных из движущегося автомобиля. Пользователи социальной сети "Х" резко и эмоционально раскритиковали увиденное на видео.

На видео, распространенном в социальных сетях в воскресенье, видно, как человек в автомобиле просовывает ствол пистолета в окно машины и целится в оленей, бегущих по полю рядом с дорогой.

Представители полиции информируют, что установили место происшествия, показанное на видео, и возможных причастных к этому лиц. Возбуждено уголовное дело и проводится работа.

По мнению президента Латвии Эдгара Ринкевича, "такая дикость заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом".

На инцидент отреагировал и министр сельского хозяйства Армандс Краузе. Он заявил в соцсети "Х", что то, то показано на видео, — это не охота, а "убой животных". "Это преступное деяние. Инспекторы Гослесслужбы уже работают и в сотрудничестве с Госполицией будут приняты строгие решения", - обещает министр.

Союз охотников Латвии подчеркивает на своей странице в Facebook, что условия, показанные на видео, свидетельствуют о грубом нарушении нормативных актов и этических норм охоты. Союз решительно осуждает такое опасное и безответственное поведение, отмечая, что "таким людям нет места среди охотников".

Портал tv3.lv сообщает, что этот инцидент призошел в Салдусском крае. Председатель союза охотников Янис Бауманис полагает, что происходящее на видео явно является маргинальной охотой.

"Судя по тому, что на видео говорят по-латышски, я предполагаю, что оно снято в Латвии. Думаю, что это свежее видео, потому что оно очень быстро распространилось по соцсетям. Все, что можно было, там нарушено, начиная с нормативных актов и заканчивая положениями охотничьей этики и законодательства", - сказал Бауманис.

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