В Рижском регионе и Латгальском регионе произошло по одному ДТП с одним пострадавшим в каждом, а в Земгале - две аварии с шестью пострадавшими.
В последний день минувшей недели в сфере дорожного движения было выявлено 315 административных нарушений, в том числе 119 превышений скорости и три случая агрессивного стиля управления транспортным средством.
За рулем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей транспортных средств, десять из них были сильно пьяны, поэтому в этих случаях начаты уголовные процессы, свидетельствует обобщенная полицией информация.
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