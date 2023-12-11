В Ирландии судят 33-летнюю Николу Бреннан, которая обвиняется в том, что в феврале прошлого года убила в городе Карлоу (провинция Ленстер) 36-летнего гражданина Латвии Юрия В., проживавшего на тот момент вместе с ней в одном доме.

По данным портала Baltic-Ireland.ie, женщина на суде заявила, что ранее у нее был роман, однако отрицает, что убила его в приступе ревности и ярости.

На допросе в полиции Бреннан сначала утверждала, что Юрия мог убить ее друг, потом предположила, что это могла сделать партнерша латвийца. Также подсудимая отметила, что не страдала ревностью по той причине, что у Юрия была новая пассия.

На суде было заявлено, что в момент задержания на Николе Бреннан была пижама, на рукаве которой констатировали кровь убитого. Известно также, что женщина на тот момент проживала с Вячеславом Н. В одном доме с Юрием В. и его подругой Брендой Кане. Изначально подозрения в убийстве пали на Вячеслава, но в ходе расследования обвинения против него так и не были выдвинуты.

На сду Бренда Кане рассказала, что лежала в постели с Юрием В., когда в комнату вошел Вячеслав Н. и попросил сигарету. Спустя некотрое время в комнату вошла Никола и нанесла Юрию ножевое ранение.

В ходе следствия Никола Брена неоднократно меняла свои показания. Она указала, что за 8-9 месяцев до трагедии у нее был роман с Юрием, однако потом они расстались. Также она заявила, что при этом они оставались в дружеских отношениях и о ревности не могло быть и речи.

Процесс по этому делу продолжится н этой неделе.

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