Полиция информировала, что в 14.17 ч. о помощи попросили врачи скорой помощи. В Юодшиляй (Вильнюсский район) на врачей нападала агрессивная женщина, у которой начались проблемы со здоровьем. Женщина лопатой била по автомобилю скорой, той же лопатой била и врачей.

Полиция информировала, что в 14.17 ч. о помощи попросили врачи скорой помощи. В Юодшиляй (Вильнюсский район) на врачей нападала агрессивная женщина, у которой начались проблемы со здоровьем.

Женщина лопатой била по автомобилю скорой, той же лопатой била и врачей. Когда приехала полиция, женщина пришла в неистовство, схватила нож и бросилась на полицейских.

По предварительным данным, полицейские применили весь возможный арсенал спецсредств, чтобы ее остановить и успокоить: слезоточивый газ, электрошокер Taser (4 раза), но женщина никак на это не реагировала. Поскольку жизни коллеги угрожала опасность (пациентка бежала к ней с ножом в руках), полицейский применил служебное оружие. По данным полиции, было сделано 5 выстрелов, один стал смертельным. Женщина скончалась на месте происшествия.

На месте происшествия работает полиция. Порталу Delfi удалось выяснить, что женщина (1972 г.р.) лопатой нанесла травмы врачам — била по рукам, одному из стражей порядка она пырнула ножом в ногу. По предварительным данным, полицейский сначала стрелял по ногам, женщина упала, но потом встала и с ножом бросилась на полицейского. Тогда полицейский стрелял в руки, но и это женщину не остановило.

После этого полицейский еще раз прицелился в руку женщины, но попал в живот.

Вильнюсская полиция начала расследование по факту убийства и злоупотребления служебным положением. Выяснилось, что полицию вызывала сама женщина, она заявила, что ее дом окружила ненастоящая полиция. Она требовала прислать полицейских, поскольку ее пытаются убить. Сообщается, что помощь вызывал и сын женщины.

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