Вируский уездный суд накануне рассмотрел возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы лидера так называемой Кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, приговоренного к 12 годам лишения свободы.

По информации Rus.ERR, и тюрьма, и прокуратура ходатайство об УДО поддержали. Суд вынесет свое постановление в среду.

Приговор членам так называемой кемеровской преступной группировки вступил в силу в октябре 2021 года, поскольку Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы адвокатов обвиняемых. Лидер группировки Вячеслав Гулевич, известный как Слава Кемеровский, получил 12 лет тюремного заключения.

Согласно обвинению, Кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала „крышу" лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

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