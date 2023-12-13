К мужчине, который на минувших выходных был задержан за стрельбу по оленям, применен статус подозреваемого и мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в Госполиции.

Мужчина ранее не подвергался ни уголовному, ни административному наказанию, а также не попадал в поле зрения Госполиции.

Полиция продолжает расследование в рамках уголовного процесса.

В воскресенье, 10 декабря, в социальных сетях было распространено видео очевидца, на котором запечатлено, как в Яунлутриньской волости Салдусского края, на дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус, из едущего автомобиля человек стреляет по диким животным.

Полиция установила причастных к произошедшему и в воскресенье задержала мужчину за незаконную охоту и изъяла оружие. У мужчины есть разрешение на хранение оружия.

Будущий статус остальных лиц, причастных к инциденту, будет определен в ходе следствия.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 112 — использование запрещенных общественно опасных средств, методов, инструментов или приемов на охоте. Это наказывается лишением свободы до четырех лет, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо денежным штрафом.

Видео вызвало широкий резонанс, его откомментировал даже президент Эдгар Ринкевич. Он заявил, что "такая дикость заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом".

Государственная служба леса (ГСЛ) оказывает поддержку Госполиции в расследовании случаев незаконной охоты в рамках своей компетенции.

На данный момент ГСЛ рассматривает действия пользователя правами на охоту, в охотничьем угодье которого имело место незаконная охота, а также оценивает их соответствие требованиям Закона об охоте и Правил охоты. К виновным лицам будет применена правовая ответственность.

Союз охотников Латвии сообщил Латвийскому телевидению, что этими охотничьими угодьями управляет зарегистрированное в Яунлутрини общество Jaunmuižas Mežrags.

В союзе заявили, что стрелок был связан с этим клубом. Упомянутое общество является членом Союза охотников Латвии, поэтому организация обещает действовать в пределах своей компетенции.

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