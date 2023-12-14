Пострадавшего в результате ДТП доставили в больницу. В полиции отметили, что водитель покинул место происшествия.
По факту аварии начат уголовный процесс. В этой связи полиции необходимы свидетельские показания, которые помогли бы правоохранительным органам найти виновника и привлечь его к ответственности.
Информацию просят сообщать по телефонам: 63404645 (в рабочее время) или 110 (круглосуточно). Также полиция призывает водителя добровольно явиться в участок.
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