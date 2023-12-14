4 декабря полиция завершила расследование по делу о поджогах пяти микроавтобусов в Риге. Материалы дела переданы в Рижскую Зиемельскую прокуратуру.

В ходе расследования было установлено, что поджоги совершил ранее не судимый мужчина 1997 года рождения. В полиции пояснили, что подозреваемый не смог объяснить мотивы своих действий.

Ранее уже сообщалось, что 18 и 27 апреля в Риге, в микрорайонах Югла и Тейкеа неизвестный злоумышленник поджег пять микроавтобусов. В рамках начатых уголовных процессов полиция в том числе изучила и записи камер видеонаблюдения, которые помогли задержать подозреваемого.

В материалах дела, направленных в прокуратуру, содержатся рекомендации продолжить в отношении мужчины применение мер принудительного медицинского характера.

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