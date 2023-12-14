Очевидец прислал фото и видео, где видно обе машины, Škoda Octavia и Ford Puma, после столкновения.
Несмотря на то, что "неотложка" приехала очень быстро, помощь никому не потребовалась, никто не пострадал. "Посадка" была мягкая: обе машины после столкновения оказались в сугробе и не получили существенных повреждений.
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