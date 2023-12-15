В четверг, 14 декабря, в Латвии было зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали пять человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших были один пешеход и один велосипедист.

За вождение в нетрезвом виде задержаны шесть водителей, в том числе пятеро находились в сильном опьянении и понесут уголовную ответственность.

За превышение скорости в четверг было составлено 87 протоколов, а два водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за вчерашний день полиция составила 314 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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