Среди пострадавших были один пешеход и один велосипедист.
За вождение в нетрезвом виде задержаны шесть водителей, в том числе пятеро находились в сильном опьянении и понесут уголовную ответственность.
За превышение скорости в четверг было составлено 87 протоколов, а два водителя оштрафованы за агрессивное вождение.
В целом за вчерашний день полиция составила 314 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.
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