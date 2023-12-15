В конце ноября Госполиция задержала трех человек по подозрению в привлечении двух иностранных граждан к принудительной работе в рижском ресторане, сообщили агентству LETA в полиции.

В полицию поступило заявление о преступной деятельности в индийском ресторане в Риге. Согласно полученной информации, с июня этого года двое граждан Индии, имеющих вид на жительство в Латвии, в течение пяти месяцев незаконно работали в ресторане и, возможно, стали жертвами торговли людьми.

В ответ на поступившее заявление полиция начала расследование происшествия.

19 октября Госполиция совместно с Государственной инспекцией труда провела проверку в этом ресторане. Там стражи порядка встретили с двух потерпевших. 27 ноября полиция задержала по подозрению в торговле людьми группу из трех человек — двух граждан Латвии и одного гражданина Индии, которые ранее не попадали в поле зрения стражей порядка.

Согласно полученной полицией информации, у пострадавших отняли паспорта, а подозреваемые, оказывая психологическое воздействие на сотрудников, заставляли их работать поварами по 12 часов в день без оплаты.

Сотрудники также ночевали в ресторане. В тех случаях, когда потерпевшие просили документы, предполагаемые преступники вели с ними переговоры. В том числе они говорили, что пострадавшие больше нигде не найдут работу, и грозили им возвращением в Индию.

За такое преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Двое подозреваемых — гражданам Латвии и Индии — заключены под стражу, а одному человеку назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Пострадавшие доставлены в неправительственные учреждения, где им оказывается помощь.

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