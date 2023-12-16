За последние сутки на дорогах Латвии Государственная полиция остановила шесть водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя в состоянии наркотического опьянения.

В Рижском районе задержаны четыре сильно нетрезвых водителя, в Курземе — один водитель в состоянии сильного опьянения и один водитель транспортного средства в состоянии наркотического опьянения. В Латгалии полиция задержала еще одного очень пьяного водителя.

В течение суток не был остановлен ни один водитель, в у которого концентрация алкоголья в организме была между показателями 0,5 и 1,5 промилле.

Нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превышающего 1,5 промилле, карается уголовной ответственностью. Помимо штрафа, конфискуется автомобиль, если он принадлежит правонарушителю. Если нетрезвый водитель не является владельцем транспортного средства, то помимо штрафа с него взимается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости транспортного средства, находящегося в управлении.

Всего за сутки Государственная полиция зафиксировала 316 административных нарушений в сфере дорожного движения, в том числе 71 превышение разрешенной скорости движения, и поймала семерых агрессивных водителей.

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