Ранее сообщалось, что Томас Эрмичс (1980 года рождения) 15 декабря покинул место жительства в Юрмале, на улице Слокас. По данным полиции, мужчина отправился в район озера Энгурес на легковом автомобиле Volvo V70, домой не вернулся и был объявлен в розыск.
17 декабря Государственная полиция сообщила, что житель Юрмалы найден без признаков жизни.
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