Юрмальское отделение Государственной полиции прекратило розыск пропавшего без вести Томаса Эрмичса - житель Юрмалы найден без признаков жизни, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что Томас Эрмичс (1980 года рождения) 15 декабря покинул место жительства в Юрмале, на улице Слокас. По данным полиции, мужчина отправился в район озера Энгурес на легковом автомобиле Volvo V70, домой не вернулся и был объявлен в розыск.