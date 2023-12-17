Днем в воскресенье, 17 декабря, в Государственную полицию поступил вызов на Даугавгривское шоссе в Риге, где грузовик Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen.

По предварительной информации полиции, в результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

На месте происшествия было перекрыто движение транспорта. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Delfi пояснили, что 17 декабря в 15:12 пожарным поступил вызов на Даугавгривское шоссе в Риге, где произошло столкновение легкового автомобиля с большегрузным транспортным средством.

На месте инцидента спасатели с помощью гидравлических инструментов вытащили из автомобиля одного человека, смерть которого констатировали медики.

Даугавгривское шоссе соединяет Болдераю с центром города. На шоссе имеется по одной полосе движения в обе стороны.

В эти дни на дорогах Латвии может образовываться гололед.

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