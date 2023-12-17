По предварительной информации полиции, в результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.
На месте происшествия было перекрыто движение транспорта. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Delfi пояснили, что 17 декабря в 15:12 пожарным поступил вызов на Даугавгривское шоссе в Риге, где произошло столкновение легкового автомобиля с большегрузным транспортным средством.
На месте инцидента спасатели с помощью гидравлических инструментов вытащили из автомобиля одного человека, смерть которого констатировали медики.
Даугавгривское шоссе соединяет Болдераю с центром города. На шоссе имеется по одной полосе движения в обе стороны.
В эти дни на дорогах Латвии может образовываться гололед.