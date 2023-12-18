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Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

Харалда БУРКЕВИЧА (род. 16.09.1965. — ум. 09.12.2023);

Надежды МАКАРЕНКО (род. 22.01.1933. — ум. 23.11.2023);

Геновевы ГЕДВИЛО (род. 09.03.1941. — ум. 24.11.2023);

Зиедониса ТИМОФЕЕВА (род. 24.01.1961. — ум. 21.11.2023).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 11 и 12 декабря.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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