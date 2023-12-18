Харалда БУРКЕВИЧА (род. 16.09.1965. — ум. 09.12.2023);
Надежды МАКАРЕНКО (род. 22.01.1933. — ум. 23.11.2023);
Геновевы ГЕДВИЛО (род. 09.03.1941. — ум. 24.11.2023);
Зиедониса ТИМОФЕЕВА (род. 24.01.1961. — ум. 21.11.2023).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 11 и 12 декабря.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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