Полиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 17 декабря, в 15.15, в Риге, на Даугавгривском шоссе: в это время там столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и грузовик
Mercedes-Benz.
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.
Если вы стали очевидцем аварии или в вашем распоряжении имеются записи видеорегистраторов, которые помогли бы в расследовании обстоятельств дела, полиция просит обращаться по телефонам: 67219837 или 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь